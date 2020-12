Les soldes d’hiver débuteront le lundi 4 janvier et non le samedi 2 janvier, a indiqué mardi le cabinet du ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne. «On démarre un lundi pour éviter l’engorgement et les effets de foule dans et en dehors des magasins. Pour préserver la santé et l’économie», précise-t-on au cabinet.

Traditionnellement, les soldes d’hiver débutent toujours un samedi. En 2021, cela aurait dû être le samedi 2 janvier. Mais pour éviter les foules, il a été choisi de reporter les soldes au lundi 4 janvier. Les cabinets des ministres de l’Economie Pierre-Yves Dermagne et des PME et Indépendants David Clarinval se sont mis d’accord mardi en début de soirée sur ce report de deux jours, confirment les deux cabinets.