Covid longs: des symptômes persistants, souvent invalidants

Entre 10 % et 20 % des malades du covid ressentent des séquelles de la maladie plusieurs semaines, voire des mois après l’infection. Ils réclament une reconnaissance de la part des autorités, en plus d’une prise en charge globale.

Le perte de l’odorat est l’un des symptômes du covid qui peut persister des mois. Il faut s’armer de patience et travailler dur pour rééduquer progressivement le cerveau. - Pierre-Yves Thienpont.

Ils ont fait le covid il y a plusieurs semaines, parfois plusieurs longs mois, et ne s’en remettent toujours pas. D’après une projection du chercheur Martijn Spruit (UHasselt), ces patients longue durée qui n’ont pas nécessairement développé une forme grave représenteraient 10 % des malades. Une étude de l’université d’Anvers fait monter le chiffre à 20 %. Les femmes jeunes seraient aussi plus touchées que les hommes par la persistance de la maladie, tandis que les enfants et adolescents sont aussi concernés par ce covid long, a montré une étude suédoise.