Petit coup d’arrêt pour Cimirot au Standard: le déplacement en Écosse se fera sans lui

L’encombrement du calendrier et la faible probabilité d’une qualification vont obliger Philippe Montanier à appliquer le principe de précaution en vue de la venue de Malines dimanche prochain. Jusqu’ici titulaire lors de chaque sortie européenne des Rouches cette saison, Gojko Cimirot ne sera sans doute pas dans l’avion qui emmène les Rouches ce mercredi vers Glasgow en raison d’une fatigue musculaire. Une petite tuile alors que l’international bosnien sortait de deux grosses prestations contre Lech Poznan jeudi dernier et dimanche passé à Anderlecht.

Le compteur européen de Gojko Cimirot avec le Standard va rester bloqué à 20 matches (soit déjà la moitié du total d’icônes comme Michel Preud’homme et Éric Gerets) au minimum pour une semaine. Invité ce mardi à évoquer le déplacement des Rouches à Ibrox Park, le Bosnien a eu en quelque sorte des paroles prémonitoires. « Pour le moment, nous disputons beaucoup de matches », reconnaissait-il. « Outre la Nations League avec l’équipe nationale, j’enchaîne aussi le championnat et l’Europa League avec le Standard. En tant que joueur, tu peux encaisser tout même si c’est difficile physiquement et mentalement. Parfois, c’est mieux de se reposer. Si tu n’es pas bien dans ton corps et dans ta tête, tu ne peux pas donner 100 %… »