Red Flames: le match entre la Belgique et la Suisse interrompu par une coupure de courant (vidéo)

Le match crucial entre la Belgique et la Suisse a à peine débuté que le stade Den Dreef a été plongé dans l’obscurité à cause d’une panne d’électricité. La partie, interrompue après 1 : 12 de jeu, a pu reprendre après plus de cinq minutes d’arrêt forcé.

Une victoire belge permettrait à l’équipe nationale féminine de football de se qualifier directement pour l’Euro 2022. Elle pourrait aussi terminer parmi les trois meilleurs deuxièmes de groupe, ce qui lui permettrait de directement valider son ticket pour l’Euro. Dans le cas contraire, l’équipe nationale devra disputer les barrages, prévus en avril 2021, pour atteindre l’Angleterre.