Prix de la Citoyenneté: «Mon film permet de comprendre pourquoi les Syriens sont devenus des réfugiés»

Waad al-Kateab, journaliste militante et réalisatrice de « For Sama », est la lauréate du Prix de la Citoyenneté 2020 de la Fondation P&V.

entretien

Née en 1991 en Syrie, Waad al-Kateab est journaliste, cinéaste et militante. En 2009, elle s’installe à Alep pour étudier l’économie mais son parcours universitaire est interrompu par la révolution et la guerre civile qui a suivi. Dès le début du conflit, elle documente la vie en Syrie à travers des reportages pour la chaîne britannique Channel 4 News. Un travail d’information qu’elle a poursuivi à travers For Sama (Pour Sama), un documentaire co-réalisé avec Edward Watts, qui a remporté le « Prix L’Œil d’or » du meilleur documentaire au Festival de Cannes en 2019 et un Emmy Award notamment.