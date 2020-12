D1A: Aster Vranckx (FC Malines) suspendu un match

Mardi, la Comité disciplinaire de la fédération royale belge de football (RBFA) a décidé de suspendre Aster Vranckx pour un match et de lui infliger une amende de 1000 euros. À moins que son club, le FC Malines, ne fasse appel, le jeune milieu de terrain manquera le match d’alignement jeudi soir contre Eupen. Si le KVM décide d’aller en appel, celui-ci ne sera examiné que vendredi ce qui permettra au joueur de se déplacer dans les cantons de l’Est.

Juste avant l’heure de jeu du match entre Malines et Beerschot joué « Derrière les casernes », Vranckx a reçu un carton jaune pour un tacle glissé fautif. Le VAR est intervenu et a demandé à l’arbitre M. Visser de regarder à nouveau les images. Ils ont montré que les crampons de Vranckx ont heurté le mollet de Coulibaly lors de son intervention. M. Visser a supprimé le carton jaune et a donné du rouge à sa place. Avec un homme de plus sur le terrain, le Beerschot, mené 2-1 au moment de l’expulsion, a réussi à renverser la situation et à s’imposer 2-3.