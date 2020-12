Les commerces ont rouvert sous contrôle

Quatre semaines de fermeture, c’est long, surtout à l’approche des fêtes, la saint-Nicolas incluse. C’est dire la joie de très nombreux commerçants et de consommateurs appréciant les achats en boutique d’avoir vécu ce mardi la réouverture des magasins considérés comme non essentiels. Cette première journée s’est globalement bien déroulée, malgré des craintes de trop grande affluence peu compatible avec la lutte contre la propagation du covid. On a toutefois noté des files devant les grandes enseignes les plus attractives et un peu trop de monde dans des zones commerciales comme la rue Neuve, à Bruxelles, placée sous haute surveillance policière. Tant et si bien que les autorités communales ont décidé de fermer dès midi l’accès par la place de la Monnaie à cette artère très populaire, invitant les chalands à rester en mouvement et à emprunter des rues adjacentes, voire la place Rogier.