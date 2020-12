Les Red Flames dominent la Suisse et se qualifient pour l’Euro 2022 (4-0, vidéos)

Un peu plus de deux ans après avoir vu s’envoler leurs rêves de prendre part à la Coupe du monde 2019 de football féminin par la Suisse, les Red Flames ont remis les pendules à l’heure ce mardi soir, à Louvain face à ces mêmes Suissesses (4-0). Et surtout, elles sont sorties de la pénombre d’une rencontre qui, à peine commencée, a été plongée dans l’obscurité à cause d’une panne d’électricité, durant cinq minutes.

Un retard à l’allumage qui n’a pas refroidi les ardeurs des Belges, bien déterminées à vaincre le signe indien et une formation helvète qui se dressait comme la bête noire des Belges. Outre l’élimination en barrages du Mondial, la Nati n’avait plus perdu face aux Red Flames depuis le 27 avril 2008 ! Plus de douze ans d’attente, récompensés, ce mardi soir, par un travail précis et une rencontre parfaitement maîtrisée par les protégées d’Ives Serneels, tant offensivement que défensivement.