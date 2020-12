Formule 1: une dernière chance pour Vandoorne, vraiment?

Stoffel Vandoorne aurait-il des affinités particulières avec le Royaume de Bahreïn ? Quatre ans après y avoir effectué de fort belle manière ses débuts en F1 (il y avait battu son équipier Button aux essais, et inscrit le point de la 10e place en course), le Roularien y retourne ce mercredi. Et alors que Lewis Hamilton a été testé positif au Covid, et est dès lors déclaré inapte à y disputer le prochain Grand Prix, notre compatriote y débarquera avec l’espoir (?) d’y remplacer le septuple champion du monde. Une chance de faire rebondir sa carrière en F1 ? Vraiment ? Analyse.