Great Mountain Fire Movements

Sur ce troisième album des Great Mountain Fire, on retrouve tout ce qu’on avait aimé sur Canopy : cette touche afro-funky chère aux Talking Heads et surtout à Tom Tom Club : une pop joyeuse et lumineuse, bourrée de soleil et d’énergie. Tel un tableau de David Hockney avec ces couleurs qui vous sautent aux yeux, Movements, c’est dix morceaux aux harmonies parfaites et aux rythmes qui vous donnent de fait envie de bouger, de vivre en toute liberté, de croire en des lendemains radieux. Bref, tout à fait le genre d’album dont on a le plus besoin en ces temps troublés et chagrins. Movements est un bouquet de petites étincelles chaudes, un feu d’artifice estival annonciateur, espérons-le, de beaux jours ivres…