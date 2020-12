Le nouvel album de Great Mountain Fire est un feu joyeux et lumineux

Cinq ans après Sundogs, nos Great Mountain Fire ont finalement décidé de sortir ce disque terminé l’an dernier et prévu dans un premier temps pour mai dernier. Les concerts sont forcément reportés mais le disque fait bien d’être là maintenant, en plein confinement, tellement il nous fait du bien : « On ne pensait pas au printemps dernier qu’on se prendrait maintenant une deuxième vague mais on ne pouvait pas non plus le reporter une nouvelle fois », nous a avoué Thomas de Hemptinne, le chanteur du groupe. « Le futur est tellement flou et puis il y aura engorgement de disques au printemps 2021. Ce disque est fait pour la scène bien sûr. On a d’ailleurs déjà eu l’occasion de donner des concerts en ligne et de jouer ces morceaux, de les tester. On joue moins forcément mais ça permet aussi de garder la fraîcheur. »