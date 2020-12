Le club sportif Gwiazda: «Nous acquérons de bons réflexes»

Łukasz est un militant hétérosexuel qui s’engage depuis des années dans la lutte pour le droit des femmes, des personnes LGBT+ et des groupes discriminés. Il pratique les arts martiaux depuis l’enfance. Avec le temps, l’ambiance des clubs conventionnels l’a de plus en plus irrité. « Dans les vestiaires des hommes, souvent, les conversations étaient totalement écœurantes. Je me suis dit que si cela était difficile à supporter pour moi qui suis dans les normes, qu’est-ce que cela devait être pour les personnes non normées qui viennent au club et doivent entendre ces conneries », raconte-t-il.