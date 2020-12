Stanisław Orszulak: «Je suspendrai mon drapeau à chaque bonne raison»

Stanisław Orszulak, 23 ans, est étudiant en langue et culture ukrainiennes et membre du bureau de la fondation Trans-Fuzja. Il y milite depuis plusieurs années. C’est une personne trans. Il a suspendu pour la première fois un drapeau arc-en-ciel à son balcon le 7 août, par solidarité avec les militants LGBT+ arrêtés dans la rue. Au même moment, sa colocataire a suspendu à la fenêtre d’à côté le drapeau transgenre. « Sale pute, sales pédés ! Je vais te tuer, la pute du deuxième étage, dégénérés LGBT », a-t-il entendu quelques jours plus tard par sa fenêtre entrouverte. Deux hommes ont lancé ces mots à la vue de son drapeau. Il n’a pas réagi. Ils étaient saouls. Quelques heures plus tard, les hommes sont revenus. « Enfoirés de tantouses. On va te tuer ! Allez vous faire foutre les LGBT ! Putains de LGBT », ont-ils crié.