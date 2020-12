Le salaire du gouverneur de la Banque nationale réduit de 10% (PRESS)

Le salaire du gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB) sera raboté de 10% et celui du vice-gouverneur de 5%, écrivent mercredi De Standaard et Het Nieuwsblad. Pierre Wunsch souhaite faire approuver une modération salariale plus large dans l'institution.