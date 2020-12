No More!: «Chacun de nous veut vivre en paix»

Ania Szulecka est une femme trans, en cours de transition depuis janvier. « A vrai dire, c’est depuis l’âge de 4 ans que je joue un rôle », raconte-t-elle. Au collège, elle portait des collants sous un pantalon de skate, une crête sur la tête, et en dessous, des vêtements qui lui permettaient de se sentir au moins un peu fille. « Sais-tu ce qu’est la dysphorie de genre ? J’ai essayé d’expliquer cela tellement de fois, j’ai toujours entendu que j’avais des complexes », souffle-t-elle amèrement. « Mais non, la dysphorie, ce ne sont pas des complexes. C’est une souffrance psychophysique. Un état dans lequel tu sens que ton corps n’est pas celui qu’il devrait être. Le fait de se travestir amène au moins une once de soulagement. »