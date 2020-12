Homokomando: «Aucun de nous ne fait partie d’une milice»

Lors de ma première rencontre avec Linus Lewandowski, celui-ci présente un œil au beurre noir. L’hématome n’est pas encore complètement sombre, l’agression ne remonte pas à bien loin. Linus a pris ce coup parce qu’il rentrait chez lui en tenant son fiancé par la main. Arrivé au bas de la cage d’escalier, il a entendu crier dans son dos « Hé, toi ! », et quand ils se sont retournés : « Sales pédés ». « Quand j’ai fait mon coming out », se souvient Linus, « j’ai décidé que je ne me cacherais de rien. Depuis que je suis avec Rafał, nous allons partout main dans la main, c’est comme ça. Cela fait un an et demi. »