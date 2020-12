François De Smet: «On ne peut pas rater l’étape du vaccin»

On ne peut pas rater l’étape du vaccin. C’est le chemin le plus court pour revenir à une vie normale», a fait valoir mercredi le président de DéFI François De Smet au micro de La Première, alors qu’un Comité Interministériel Santé (CIM) est attendu dans la journée. «Si on rate l’étape du vaccin, si on est en-dessous des 60 à 70% de gens qui se vaccinent, ce ne sera pas efficace et on va rester dans cet entre-deux de défonfinement-reconfinement. Ce n’est pas possible.»

Le comité interministériel santé prévu ce mercredi pourrait définir la stratégie de vaccination pour la Belgique, alors que plusieurs commandes de vaccins ont déjà été passées par le fédéral. Pour François De Smet, il s’agit d’une étape importante, le président de DéFI formulant deux demandes. Il souhaite ainsi «que tous les habitants de ce pays aient droit à un vaccin de la même qualité» et appelle l’ensemble des partis et des forces vives du pays à s’engager dans «une campagne pro-vaccin».