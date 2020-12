Centre de crise: «Votre comportement durant les fêtes sera déterminant» (infographie)

Le Centre de crise s’est présenté devant la presse ce mercredi matin pour faire le point sur la situation sanitaire en Belgique. Les indicateurs sont tous en baisse et un léger déconfinement a débuté dans notre pays avec la ré-ouverture des magasins non-essentiels. « C’est avec plaisir que je peux vous dire que tous les indicateurs sont à la baisse. Si nous continuons à ce rythme actuel on pourrait arriver à environ 800 contaminations par jour à Noël et 75 nouvelles hospitalisations, » s’est félicité Yves Van Laethem.

« Cette évolution ne dépend pas du ciel, mais de vous. C’est un travail constant qui ne doit pas être arrêté. La zone de sécurité n’est pas encore là. »