Bois de la Cambre: une enquête universitaire pour analyser son utilisation

En collaboration avec le Brussels Studies Institute (BSI), des chercheurs de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) et de l’ULB (Université libre de Bruxelles) lancent une enquête pour cerner l’utilisation du bois de la Cambre, a annoncé mercredi la VUB.

Écho aux polémiques

Cette enquête fait écho au débat sur la fermeture potentielle du bois de la Cambre, qui agite l’opinion ces dernières semaines. «Avec cette recherche, nous espérons mieux connaître les gens qui sont pour et contre la circulation motorisée dans le Bois et leurs motivations», explique le chercheur de la VUB Nicola da Schio. «Ces informations sont utiles pour les groupes des deux côtés et peuvent leur permettre de mieux articuler leurs revendications. Avec les résultats, on peut aussi arriver à des solutions qui sont soutenues par une majorité».