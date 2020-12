Coronavirus: Georges-Louis Bouchez recadre un bourgmestre MR qui ne comptait pas respecter les règles à Noël

Tous les bourgmestres doivent respecter les règles qui visent à empêcher la propagation du coronavirus, a rappelé mercredi le président du MR, Georges-Louis Bouchez, après les déclarations controversées du bourgmestre de Hamoir, Patrick Lecerf. Le président libéral estime toutefois que le respect des règles ne doit pas empêcher le débat sur celles-ci.

« A Noël, je ne vais quand même pas inviter juste mon fils et refuser à ma belle-fille et à mes petits-enfants de venir », pestait lundi M. Lecerf (MR), dans les colonnes de SudPresse, laissant entendre qu’il ne respecterait pas la bulle sociale limitée à une personne le nombre d’invités autour de la table. « On sera prudent en respectant les distances », assurait-il.