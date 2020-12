Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Cette semaine, focus sur une demeure d’exception

Situé à quelques minutes d’Ath, ce château du XIXe siècle a été remarquablement préservé. Son intérieur a en effet conservé de nombreux éléments d’époque, tout en étant restauré et modernisé au niveau technique. Le château possède aussi de belles richesses à l’extérieur, puisqu’il est entouré d’un parc de près de 4 hectares agrémenté de roseraies et d’arbres séculaires. La propriété est complétée par une conciergerie entièrement remise à neuf, et disponible à l’achat en option.

