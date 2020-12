Notaires: Izimi, le coffre-fort numérique sécurisépour avoir tout à portée de main

Les notaires se digitalisent de plus en plus. Avec Izimi, ils franchissent une étape supplémentaire. - D.R.

La digitalisation du notariat belge ne date pas d’hier. Le lancement du site de ventes immobilières en ligne Biddit, ou le registre numérique de parts de sociétés Estox sont là pour le prouver. Mais avec Izimi, la profession fait encore un pas en avant. De quoi s’agit-il ? D’un coffre-fort numérique accessible à chaque citoyen, dans lequel il peut stocker ses documents personnels et importants. De plus, Izimi lui permet de partager ces documents de manière ultra-sécurisée avec les personnes de son choix : son conjoint, ses enfants ou un notaire. S’il le souhaite, il pourra aussi être informé automatiquement des changements législatifs importants qui le concernent.

« Izimi découle d’Easy for me, facile pour moi », décode Philippe Bosseler, notaire à Arlon et président de la Fédération royale du Notariat belge (Fednot). « C’est un système qui a été conçu dans le seul but d’aider le citoyen. »