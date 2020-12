Immobilier: les permis qui passent à l’heure digitale

Ce n’est pas encore un bond de géant mais c’est, quoi qu’il en soit, beaucoup plus qu’un petit pas vers la digitalisation de la demande de permis en Belgique.

Ce lundi, la Région de Bruxelles-Capitale a, en effet, annoncé avoir ouvert un nouveau site qui permet l’introduction des demandes de permis d’urbanisme directement via Internet. Le nom du site que tout architecte, promoteur, développeur… doit placer dans ses favoris est le suivant : mypermit.brussels.

La digitalisation des permis d’urbanisme et autres n’est pas neuve. Elle est en cours depuis longtemps et elle intervient à une période où de plus en plus de manœuvres dans la vie de tous les jours se font à distance, télétravail oblige.