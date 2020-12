Ma santé: pourquoi a-t-on la peau sèche et tiraillée en hiver?

Les températures sont en baisse cette semaine, signe que l’hiver frappera bientôt à nos portes. Et ce n’est pas notre peau qui risque de s’en réjouir ! Sèche, rugueuse, plus tiraillée aussi, elle est souvent malmenée à cette période de l’année. La faute principalement à l’adaptation de notre corps face au froid ambiant. « Même en hiver, notre corps doit rester à la même température. Il doit donc se réchauffer. Pour cela, le corps resserre les vaisseaux de la peau, ce qui fait qu’elle est moins irriguée. Résultat : les glandes sébacées, situées dans le derme, ne produisent plus suffisamment de sébum chargé habituellement de graisse pour protéger la peau, ce qui finit par la déshydrater et la dessécher », explique le Dr Dominique Tennstedt, du service Dermatologie des Cliniques universitaires Saint-Luc.