D1A: Kevin Muscat n’est plus l’entraîneur de Saint-Trond

La défaite 3-2 sur le terrain de la lanterne rouge de la Jupiler Pro League l’Excel Mouscron, mardi soir, a fait tomber la décision. Kevin Muscat ne sera plus à l’avenir l’entraîneur de Saint-Trond, a annoncé officiellement mercredi le STVV. Les membres de son staff, Carlos Salvachua et Luciano Trani, sont aussi remerciés. L’entraîneur de l’équipe espoir Stef Van Winckel a assuré l’entraînement mercredi.

L’Australien de 47 ans était arrivé dans le Limbourg le 3 janvier dernier pour y occuper le poste de directeur technique et conseiller sportif. Le 5 juin, il succédait au Slovène Milos Kostic en tant que T1.

Quatorze matchs plus tard, le bilan des Canaris en championnat est de 11 points et seulement 2 victoires, avec la pire attaque de l’élite (9 buts). Le STVV ne précède Mouscron que d’un point et Waasland-Beveren de deux.