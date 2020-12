Climat - La production d'énergies fossiles doit baisser de 6%/an pour limiter le réchauffement

Selon les prévisions, la production de charbon, pétrole et gaz devrait augmenter de 2% par an entre 2020 et 2030, estime le rapport réalisé par plusieurs instituts de recherche et le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE).

Résultat, le total en 2030 sera incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat: 50% de trop pour ne pas dépasser +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, plus du double (120%) pour +1,5°C. Ces chiffres basés sur les plans pré-Covid des plus gros producteurs d'énergies fossiles (Chine, Etats-Unis, Russie...) sont similaires à ceux publiés en 2019 lors de la première édition de ce rapport. Mais cette année, les experts ont intégré les incertitudes liée à la pandémie de Covid-19.