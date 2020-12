Un spectateur de choix pour le Standard: Michel Preud’homme a fait le déplacement avec le groupe pour le choc face aux Rangers!

Depuis qu’il n’est plus l’entraîneur du Standard, Michel Preud’homme s’était montré relativement discret. Celui qui est toujours vice-président et conseiller sportif du club liégeois semblait visiblement fatigué de toute cette attention médiatique et avait choisi de prendre un peu de recul, préférant travailler dans l’ombre et laissant la lumière à Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean, notamment.

Mais, ce mercredi, il a été aperçu avec le groupe qui embarquait en direction de Glasgow pour y disputer la cinquième journée des poules de l’Europa League. Un spectateur de choix donc pour des Liégeois condamnés à l’exploit s’ils veulent passer l’hiver européen au chaud…