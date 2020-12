D1A: réduit à 10, Charleroi s’enfonce encore plus avec une 3e défaite consécutive contre Waasland-Beveren (0-2, vidéos)

Le Sporting de Charleroi n’a pas profité de son match d’alignement de la 10e journée pour se replacer dans le top 4 de Pro League. Bien au contraire, les Zèbres se sont inclinés 0-2 face à la désormais ex-lanterne rouge Waasland-Beveren et se sont enfoncés un peu plus avec une troisième défaite consécutive pour un triste bilan de 5 sur 24.

Déjà privé de Steeven Willems, suspendu, et des blessés Teodorczyk, Bruno et Diandy, Karim Belhocine a décidé de se passer des services de Kaveh Rezaei et de Nicolas Penneteau, renvoyés sur le banc pour affronter les Waaslandiens.

Ce sont donc Shamar Nicholson et Rémy Descamps qui ont fait leur apparition dans le onze de base. Le deuxième gardien carolo a été sollicité dès la 12e minute avec une frappe à distance de Heymans qu’il est allé enlever de la lucarne.

Les Zèbres n’ont pas vraiment répondu à cette tentative et se sont fait surprendre en tentant un pressing agressif peu après la demi-heure de jeu. Le jeu long bien exploité par Waasland-Beveren a alors permis à Aboubakary Koita de se trouver en position de frappe aux 20 mètres. L’ailier gauche de Waasland-Beveren n’a pas hésité et lâché un tir que Descamps n’est pas parvenu à stopper (35e).