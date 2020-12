Liege Airport franchit le cap du million de tonnes de marchandises transportées (2)

Liege Airport a dépassé mercredi le cap du million de tonnes de marchandises transportées, annonce l'aéroport liégeois dans un communiqué. L'aéroport wallon a profité de la pandémie de Covid-19 et du boom de l'e-commerce.

L'aéroport axe depuis 1996 sa stratégie sur le "full cargo", c'est-à-dire qu'il travaille avec des compagnies aériennes qui ne transportent que des marchandises à bord de leurs appareils. Cette année, un million de tonnes de marchandises ont déjà été transportées, se réjouit mercredi Liege Airport.

"En 1996, nous avons transporté un peu moins de 8.000 tonnes... On mesure le chemin parcouru avec le chiffre d'un million de tonnes réparties équitablement entre l'importation et l'exportation", souligne le CEO de l'aéroport, Luc Partoune, cité dans un communiqué.

Liege Airport, qui relie désormais plus de 250 aéroports à travers le monde, est "devenu un village du monde pour toutes les marchandises à forte valeur et qui doivent se déplacer vite et loin", se targue M. Partoune.

L'aéroport de Liège est le premier aéroport cargo en Belgique et le sixième européen. Il est le seul en Europe à donner la priorité au full cargo. Il est notamment spécialisé dans le transport express, de produits pharmaceutiques et d'animaux vivants.