Secte OKC: le gourou belge écope de cinq ans de prison avec sursis

Le 17 septembre dernier, après une quinzaine d’audiences, la cour d’appel de Liège clôturait les débats au procès de l’ASBL OKC (Ogyen Kunzang Chöling), secte bouddhiste fondée en 1972 par le Belge Robert Spatz, accusé principal du dossier.

En 1974, cet homme né en 1944 avait acquis un vieux château, près des gorges du Verdon, qui a été retapé et réaménagé par les adeptes, tout cela sans rémunération. Vingt ans plus tard, l’un de ceux-ci déposait plainte contre la secte et, au printemps 1997, une série de perquisitions avaient été menées, notamment au château de Soleils, où les enquêteurs avaient recensé 35 enfants et 17 adultes qui n’étaient pas leurs parents. Ces derniers travaillaient – bénévolement – dans des restaurants et boutiques bio et végétariennes bruxelloises liées à la secte.