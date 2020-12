Natation: les Belges à l’épreuve de l’eau à Rotterdam

Ils attendent, pour certains, ce moment depuis près d’un an et demi ! De jeudi à dimanche, pas moins de 21 nageurs belges – les meilleurs – seront à pied d’œuvre à Rotterdam pour tâter enfin à nouveau de la vraie et grande compétition lors d’un meeting monté par la Fédération néerlandaise. Un meeting mis sur pied pour permettre à ceux qui s’y présentent de viser une qualification olympique ou, à tout le moins, une qualification pour l’Euro de Budapest, qui constituera, du 17 au 23 mai 2021, l’ultime juge de paix pour les JO de Tokyo. Un meeting en bassin de 50 m, forcément, en cette période habituellement dédiée aux compétitions en petit bain, qui fait suite à la pandémie de covid-19 qui a bousculé tous les repères habituels en 2020.