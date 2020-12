Luxembourg : Vivalia repassera en phase 2A du plan Covid

En province de Luxembourg, dans les hôpitaux de l’intercommunale Vivalia, cela va un peu mieux. Vu la diminution constante du nombre de patients Covid hospitalisés dans ses différents sites d’Arlon (CSL), Bastogne et Marche (IFAC) et Libramont (CHA), le comité de direction élargi de Vivalia a décidé ce mercredi que l’ensemble de ses hôpitaux vont repasser en phase 2.A du plan « Surge Capacity Covid-19 », ce qui se fera fin de semaine ou début de semaine prochaine.

« De jour en jour, les chiffres traduisent et surtout, confirment la diminution constante du nombre de personnes contaminées au Covid dans nos hôpitaux », commente Fabian Namur, responsable communication de Vivalia. Ce mercredi 2 décembre, on compte 20 patients en soins intensifs Covid soit une diminution d’un tiers en une semaine, et 68 patients en unités classiques soit 25% de moins qu’il y a une semaine. Et dans les MR/MRS de Vivalia, il n’y a plus que 5 cas avérés.