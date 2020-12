«La relance passera par une meilleure utilisation des données»

Et si l’on profitait de cette crise pour mener une politique de relance basée sur une réalité socio-économique objectivée en tirant pleinement profit du gisement de données existantes et aujourd’hui sous-utilisées ? C’est l’appel que lancent aujourd’hui trois personnalités du monde de la tech belge : Laurent Hublet (patron du campus digital Be Central), Sébastien Deletaille (CEO de la start-up santé Rosa) et Frédéric Pivetta (patron de Dalberg Data Insights) dans une carte blanche. Ce trio s’est déjà illustré lors du premier confinement en démontrant l’utilité des données pour aider les gouvernants à ne pas naviguer à l’aveugle. Ils ont été à l’origine de la task force « data against corona » qui a réuni pendant quelques semaines opérateurs télécoms, universités, entreprises tech et l’Etat.