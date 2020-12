Hongrie: le cas József Szájer illustre le conservatisme à géométrie variable du parti d’Orbán

Viktor Orbán n’avait pas besoin de ça. Alors que la Hongrie et la Pologne continuent de ferrailler contre l’Union européenne sur le budget et le plan de relance, le dirigeant magyar perd un pilier de sa garde rapprochée, József Szájer, plombé par un scandale de partie fine clandestine au cœur de Bruxelles. Vieux compagnon de route de Viktor Orbán, cofondateur du Fidesz et figure du parti sur la scène continentale, József Szájer est surtout l’architecte de la Constitution hongroise controversée de 2012, sacralisant le mariage homme-femme et rendant la représentation nationale responsable devant Dieu.