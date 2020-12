La Chine détrône les Etats-Unis comme premier partenaire commercial de l'Europe

La Chine est devenue au troisième trimestre le premier partenaire commercial de l'Union européenne, doublant les Etats-Unis, une conséquence de l'épidémie de Covid-19, et du rebond rapide de l'activité chinoise.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2020, les échanges entre l'UE et la Chine ont ainsi atteint 425,5 milliards d'euros, contre 412,5 milliards d'euros entre l'UE et les Etats-Unis, selon les dernières données publiées par Eurostat. Ils étaient respectivement de 413,4 milliards et 461 milliards d'euros sur la même période de 2019.

"Ce résultat est dû à une augmentation des importations (+4,5%) tandis que les exportations (vers la Chine, ndlr) sont restées inchangées", a relevé Eurostat, ajoutant que "durant cette même période de temps, le commerce avec les États-Unis a enregistré une baisse significative tant pour les importations (-11,4%) que les exportations (-10,0%)".

Au total, le déficit de la balance commerciale entre l'UE et la Chine s'est creusé à 135,9 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, contre 123,9 milliards sur la même période de 2019.