Chine: à Hong Kong, trois jeunes militants pro-démocratie condamnés pour l’exemple

Joshua Wong, héros de la révolution des parapluies en 2014, passera plus d’un an en prison. C’est un signal à destination de la jeunesse rebelle, dans une cité où l’indépendance de la justice est sous pression.

Ils sont jeunes et engagés depuis longtemps en faveur de la démocratie, mais un juge du tribunal de West Kowloon a tranché ce 2 décembre. Pour avoir participé, le 21 juin 2019, à une manifestation devant le quartier général de la police de Hong Kong, Joshua Wong, 24 ans, a été condamné à 13 mois et demi de prison ferme, et ses deux camarades Agnes Chow, 23 ans, et Ivan Lam, 26 ans, ont écopé respectivement de 10 et 7 mois de détention. Ils avaient été déjà placés en détention la semaine dernière.