On commence, enfin, à y voir un peu plus clair concernant la reprise du tennis en 2021, via l’Open d’Australie qui conditionne tout, en fait.

Les précautions sanitaires très strictes « Down Under » où on est fier d’avoir, pour l’instant, éradiqué le coronavirus, ont poussé les organisateurs à décaler leur épreuve de trois semaines et désormais, c’est le rendez-vous du 8 au 21 février qui est retenu pour la quinzaine australienne. Mais rien ne sera simple.