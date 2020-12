Spotify en 2020 :Bad Bunny règne sur le streaming

Le streaming musical s’est trouvé un nouveau maître pour l’année 2020, en la personne du rappeur d’origine portoricaine Bad Bunny. Selon les chiffres de Spotify, qui a fait ses comptes pour l’année écoulée, Benito Antonio Martínez Ocasion, de son vrai nom, est l’artiste le plus écouté dans le monde, devant Drake et la star latino J Balvin. Au cours de l’année, il a cumulé 8,3 milliards d’écoutes, dont 3,3 milliards pour son album sorti en mars dernier (qui est aussi l’album le plus écouté de 2020) YHLQMDLG.

Après le triomphe, en 2019, de Post Malone et Billie Eilish, Drake cède de nouveau sa couronne, tout en restant, en termes absolus, l’artiste le plus streamé de tous les temps, fort de ses 35 milliards d’écoute en streaming.