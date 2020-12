Merveille Bokadi avant le choc face aux Rangers: «C’est pour des matches comme ça que l’on est footballeurs!»

À un peu plus de 24h du coup d’envoi de la rencontre face aux Écossais, le défenseur liégeois Merveille Bokadi s’est montré très motivé en conférence de presse. Malgré l’enjeu qui entoure cette joute, le Congolais semble prêt à en découdre. « C’est vrai que c’est un peu un match de la dernière chance, donc il ne faudra absolument pas le négliger. Mathématiquement, on peut encore espérer, donc on est très concentrés. On sait qu’on aura une très bonne équipe en face de nous, mais nous aussi on est une bonne équipe. C’est pour des matches comme ça que l’on est footballeurs ! »