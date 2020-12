Donald Trump cherche à étendre le pardon à l’ensemble de son clan

Calcul prémédité, ou crainte irraisonnée ? Tandis que se multiplient les rumeurs sur une vague de pardons présidentiels, y compris envers les enfants Trump – Don Jr., Eric, et Ivanka –, le mari d’Ivanka, Jared Kushner, ainsi que l’ex-maire de New York Rudy Giuliani, le doute demeure sur les intentions réelles de Donald Trump. Cherche-t-il à protéger préventivement sa descendance, son gendre et son avocat personnel de crimes fédéraux réellement commis – et si oui, de quels crimes s’agit-il au juste ? – ou bien redoute-t-il tout simplement l’ire de Joe Biden ?

Rudy Giuliani, qui se démène en Pennsylvanie et dans le Wisconsin pour obtenir une révision du scrutin du 3 novembre, aurait évoqué le sujet la semaine passée avec Donald Trump. Le chef de l’État, d’après des indiscrétions recueillies par le New York Times, s’inquiète d’un acharnement à venir de la part de l’Administration Biden, qui pourrait prendre la forme d’inculpations de ses enfants pour conflits d’intérêts.