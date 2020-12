2011-2020 sera la décennie la plus chaude jamais enregistrée

Le réchauffement climatique ne connaît pas de pause ; 2020 sera la troisième année la plus chaude depuis le début des mesures. Et cette décennie détient désormais le record de chaleur.

L’année 2020 sera vraisemblablement la troisième année la plus chaude que le monde a jamais connue depuis le début des mesures en 1850, a indiqué mercredi l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Dans sa dernière publication sur l’état provisoire du climat mondial, l’OMM confirme que le changement climatique poursuit « sa marche implacable », accompagnée par un cortège d’événements climatiques extrêmes souvent catastrophiques.

Plus notable encore : la décennie 2011-2020 sera la plus chaude jamais enregistrée et les six années les plus chaudes auront toutes été relevées à partir de 2015.