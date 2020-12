11 buts en 12 matches: un départ canon pour Romelu Lukaku!

Ne dit-on pas que les plus belles années d’un footballeur professionnel arrivent aux alentours de 27-28 ans ? Après avoir écumé les terrains de D1A et de la Premier League, c’est à l’Inter que Romelu Lukaku atteint, en ce moment, une certaine forme de plénitude et d’accomplissement personnel. Si son armoire à trophées demeure désespérément vide depuis son titre de champion de Belgique en 2010, l’attaquant des Diables rouges, à la fleur de l’âge, prend une autre envergue. Plus épaisse, plus solide encore. Au-delà d’une mentalité et d’un sens du sacrifice à toute épreuve, le Belge brille de plus en plus par son efficacité et son sens du but, histoire d’affoler ses propres compteurs. Et de continuer à forger sa légende. Qu’importe, finalement, ce que pensent ses éternels détracteurs, toujours à l’affût du moindre faux pas.