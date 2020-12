Rémy Descamps titularisé à la place de Penneteau à Charleroi: «J’ai affronté le match sans pression»

Arrivé à l’été 2019 en provenance du PSG, Descamps (24 ans) n’avait jusqu’à présent disputé que des rencontres amicales. « J’ai déjà eu l’occasion de jouer en France mais c’était il y a un an et demi et ça commençait à dater. Heureusement en Belgique, on fait beaucoup de matches amicaux donc j’ai toujours été très alerte », a déclaré le Français au micro d’Eleven Sports après la défaite 0-2 des Carolos.

« J’ai pris le match sans pression. Tout s’est bien passé de ce point de vue là », a ajouté Descamps qui a appris sa titularisation deux jours avant le match. Malheureusement pour lui, cette promotion au poste de N°1 n’a pas coïncidé avec une victoire des Zèbres.