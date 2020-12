Les statistiques affolantes des Rangers à connaître avant le déplacement du Standard

L es Rangers sont invaincus cette saison. 23 rencontres disputées, et pas la moindre défaite. C’est le bilan totalement fou des hommes de Steven Gerrard. Une domination qui leur permet d’être en tête du championnat écossais avec 11 points d’avance (mais deux matches de plus) que leurs éternels rivaux du Celtic.

Seulement deux équipes ont réussi à marquer chez eux. L’Ibrox Stadium, une forteresse imprenable, ou presque. C’est là, dans l’antre des Rangers, que le Standard tentera de déjouer les pronostics. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le défi sera de taille. Cette saison, les coéquipiers de Roofe et Hagi n’ont tout simplement encaissé aucun but à domicile en championnat ! Seules deux équipes y ont trouvé le chemin des filets, les deux en Europa League : Benfica, qui a réussi l’exploit d’en planter deux (2-2), et Galatasaray, qui s’est tout de même incliné en barrages (2-1).