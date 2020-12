Vincent Kompany: «Je ne prononce plus le mot ‘Process’»

Vincent Kompany comprend la colère des supporters après le Clasico. Il sait qu’il a besoin de résultats et tient à assumer ses responsabilités. Il assure ne pas ressentir la pression.

Terminées, les visioconférences au cours desquelles Vincent Kompany avait à peine l’occasion de répondre aux questions des journalistes et de développer sa pensée. Mercredi, en présentiel, l’entraîneur a pris son temps, dans la salle de presse du Lotto Park. Ouvert et disponible, « Vince the Prince » n’a éludé aucun sujet.

Vincent Kompany, en analysant le dernier Clasico en profondeur, on se rend compte que vous avez hérité d’énormément de possibilités offensives, dimanche passé. Mais vos joueurs ont systématiquement fait le mauvais choix…