Champions League : Rennes et Jérémy Doku battus et privés d’Europe, Leipzig se fait peur mais bat Istanbul et Chadli (vidéos)

Malgré quelques belles accélérations et une tentative dangereuse en début de deuxième période, Jérémy Doku n’est pas parvenu à trouver son premier but sous ses nouvelles couleurs lors des 90 minutes disputées en Russie.

Le but du Suédois Marcus Berg (71e) a permis à Krasnodar de s’imposer de justesse et d’assurer sa 3e place (4 points) derrière Chelse et le FC Séville, déjà qualifiés et en bagarre pour la première place du groupe.

> Le but de Berg (vidéo)