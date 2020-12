Cibles prioritaires, effets secondaires, rappels...: la vaccination contre le coronavirus en Belgique

Les premiers Belges devraient pouvoir être vaccinés dès le 5 janvier, a annoncé le Premier ministre. A commencer par des groupes cibles prioritaires. Ce qui conditionnera l’échéancier et l’ organisation de la campagne.

Une date, enfin, et elle n’est pas si lointaine. De manière assez inattendue, en marge d’une visite des unités spéciales de la police à Bruxelles mercredi, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué que la vaccination devrait « normalement » commencer le 5 janvier en Belgique. « Il n’y a pas de temps à perdre, mais nous serons prêts le 5 janvier, comme d’autres pays. Les vaccins doivent encore recevoir une approbation européenne mais dès que cette étape sera franchie, notre pays sera prêt à vacciner le plus grand nombre de gens possible. »