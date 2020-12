Modou Diagne évoque la situation de Charleroi: «On est plus bas que terre»

Titularisé en l’absence de Steeven Willems, Modou Diagne ne cachait pas sa déception après la défaite de ce mercredi. « On jouait pour gagner mais les choses n’ont pas tourné en notre faveur : on prend une frappe de loin, puis un carton rouge qui nous pénalise… »

Et quand la spirale est négative et que les choses ne tournent pas comme souhaité, il est d’autant plus difficile de renverser la vapeur. « Quand on enchaîne une, deux puis trois défaites, on est forcément touché dans la confiance. On est des êtres humains et même à Barcelone, où on est fort dans la tête, c’est pareil. On se doit de retrouver cet état d’esprit, cet engagement qu’il y a depuis le début de saison et même depuis un an : Charleroi, c’est cette équipe qui cravache et gagne des matches comme ça. »