Coronavirus: les cas de maladies professionnelles ont plus que doublé en 2020

Le covid y est évidemment pour quelque chose : le nombre de dossiers ouverts pour maladies professionnelles en 2020 a plus que doublé par rapport à l’année précédente.

En 2019, 2.473 demandes de reconnaissance avaient été validées par Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels. Cette année, rien que pour le covid, 2.469 des 8.693 demandes introduites ont déjà fait l’objet d’une décision (dont 226 refus).

Qui est le plus concerné ? En première position, on trouve le personnel des soins de santé et celui des pouvoirs locaux et provinciaux s’occupant des soins aux patients covid mais aussi du transport des patients, de l’accueil aux centres de triage, des examens et des analyses des échantillons.