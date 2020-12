Cristiano Ronaldo marque le 750e but de sa carrière en filou face au Dynamo Kiev (vidéo)

Laissé au repos le week-end dernier en championnat, le Portugais a marqué le deuxième but de la Juventus après 57 minutes. Sur un centre de Chiesa, auteur du premier but, Morata a dévié le ballon qui s’apprêtait à franchir la ligne. Mais Ronaldo a pointé le bout de son pied et inscrit son nom au marquoir en filou.

Grâce à ce 132e but en Ligue des Champions, Ronaldo atteint la barre des 750 buts en carrière. Ils sont répartis comme suit : 450 avec le Real Madrid, 118 avec Manchester United, 102 avec le Portugal, 75 avec la Juvetnus et 5 avec le Sporting Lisbonne.